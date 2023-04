In Hessen beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen

Hessen. Für rund 22 500 hessische Schülerinnen und Schüler starten am heutigen Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen. Als erstes Fach ist Deutsch an der Reihe, gefolgt von Physik am Donnerstag und Englisch am Freitag. Die Abi-Klausuren in den weiteren Fächern sind gestaffelt bis 11. Mai geplant. Mit Blick auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind auch für den diesjährigen Abiturjahrgang eine längere Bearbeitungszeit und mehr Auswahlaufgaben vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Wir sind technisch und inhaltlich gut vorbereitet", teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Es gebe in Hessen seit vielen Jahren Vorkehrungen, die die Schulen selbst im Fall von größeren IT-Problemen mit den Aufgaben versorgten. In Nordrhein-Westfalen hatte es in der vergangenen Woche eine Technikpanne beim Abitur gegeben. Etwa ein Drittel der 900 Schulen hatte die Aufgaben einiger Fächer nicht herunterladen können. Der Start der Prüfungen musste deshalb um einen Tag nach hinten verschoben werden.