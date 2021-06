In ganz Hessen ist jetzt die Corona-Notbremse gelockert

Wiesbaden/Bergstraße. Als letzte hessische Region hat der Kreis Waldeck-Frankenberg am Donnerstag die Bundesnotbremse verlassen und die erste Lockerungsstufe des Landes erreicht. Damit gelten nun auch in dem nordhessischen Kreis Erleichterungen unter anderem bei privaten Treffen, für den Einzelhandel oder die Gastronomie. Die erste Öffnungsstufe greift nach Angaben des Landes in insgesamt acht Kreisen und kreisfreien Städten, in 18 weiteren, darunter im Kreis Bergstraße, gilt bereits die zweite Stufe.

Auch sonst gab es in der Pandemielage in Hessen am Donnerstag eine weitere Entspannung. Binnen 24 Stunden wurden 447 neue Corona-Infektionen registriert, wie aus den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (3.11 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um zehn auf insgesamt 7382 Tote seit Beginn der Pandemie. Die Inzidenz (die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen) sank auf 41,3 – am Vortag hatte sie bei 46,1 gelegen.

Für den Kreis Bergstraße meldete das Landratsamt am Mittwoch und Donnerstag jeweils 15 Neuinfektionen, jedoch keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die meisten neuen Corona-Fälle gab es an den beiden Tagen in Lampertheim (5), Bürstadt, Groß-Rohrheim und Wald-Michelbach (je 4), außerdem unter anderem je drei in Bensheim und Lorsch sowie einen in Lautertal. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis wurde vom Robert Koch-Institut gestern mit 41,8 angegeben, nachdem sie am Mittwoch kurzzeitig auf 48,8 gestiegen war. Heute wird sie wieder leicht auf einen Wert um 40 sinken.

Nach einem vorübergehenden Anstieg in der ersten Wochenhälfte ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auch in Deutschland wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl am Donnerstag mit 34,1 an – nach 36,8 am Mittwoch und 35,2 am Dienstag. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober vergangenen Jahres. dpa/red

