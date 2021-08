In Erbach auf den Spuren von Elfenbeinschnitzern, mittelalterlichen Rittern und den Römern

Erbach. Antike Skulpturen, stattliche Ritterrüstungen und feinste Schnitzkunst aus einem besonderen Material gibt es im Erbacher Schloss zu entdecken. Rund eine Stunde Autofahrt von der Bergstraße entfernt, lockt das Schloss mit außergewöhnlichen Ausstellungen für jede Altersgruppe, mit Führungen und Workshops zu unterschiedlichsten Themen. Und zwischendrin kann man eine Pause im Schlosspark mit der Orangerie einlegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die wohl bekannteste Attraktion der Elfenbeinstadt Erbach im Odenwald ist das Schloss, dessen neobarocke Fassade den historischen Marktplatz ziert. Anfang des 13. Jahrhunderts beginnt die Geschichte des Schlosses. Zunächst als romanische Kleinburg errichtet, wurde das herrschaftliche Anwesen der Grafen von Erbach im 18. Jahrhundert zum prächtigen Schloss mit spätbarocker Orangerie und Lustgarten ausgebaut.

Vergangene Lebenswelten

Ein Blick hinter die Kulissen des Barockschlosses lohnt gleich mehrfach. Bis heute scheinen hinter den dicken Mauern die Uhren stehengeblieben zu sein. Säle, Salons und Sammlungen des Grafen Franz I. (1754 –1823) und seines Enkels Graf Eberhard XV. (1818 –1884) sind original erhalten und vermitteln Einblicke in das Leben am gräflichen Hof. Im neugotischen Rittersaal entführen beinahe magisch die zahlreichen originalen Waffen und Rüstungen sowie die Geschichten ihrer einstigen Besitzer, angestrahlt vom stimmungsvollem Licht der mit Glasmalerei verzierten Fenster, in die Welt des Mittalalters.

Die Römischen Zimmer mit antiken Skulpturen, das Chinesische Zimmer mit ostasiatischer Keramik sowie weitere Privaträume der gräflichen Familie mit einzigartigen Sammelobjekten dürfen als kunst- und kulturhistorisches Highlight der Region bezeichnet werden. So zeigen die Gemälde von Künstlern wie Anthonis van Dyck, Gerrit van Honthorst oder Wybrand de Geest nicht nur die Verbindung des Erbacher Adelsgeschlechts zum niederländischen Königshaus Oranien-Nassau, sondern auch ihre Inszenierung an Originalschauplätzen. Mit der Eröffnung des neuen Kabinett-Raums „Antikentraum“ im Jahr 2019 lässt sich zudem eindrücklich bestaunen, wie der junge Graf Franz I. seinen langgehegten Traum verfolgte, eine Antikensammlung im Schloss Erbach anzulegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Filigrane Elfenbeinkunst

„Wie kommt das Elfenbein nach Erbach?“, wird sich so mancher fragen, der hört, das Erbach den Beinamen „die Elfenbeinstadt“ trägt. Doch das ist schnell erklärt: Franz I. Graf zu Erbach-Erbach führte im Jahre 1783 die Elfenbeinschnitzerei ein. Daraufhin ließen sich viele Künstler in Erbach nieder. In der Folgezeit entwickelte sich Erbach zur deutschen „Elfenbeinstadt“ und zählt zu den bedeutendsten europäischen Zentren der Elfenbeinschnitzerei.

Seit November 2016 beherbergt das Erbacher Schloss auch das Deutsche Elfenbeinmuseum. Auf 450 Quadratmetern präsentieren sich in einem preisgekrönten Ausstellungskonzept seither filigrane Elfenbeinfiguren, die von der vielfältigen Odenwälder Schnitzkunst zeugen.

Der letzte Raum der Dauerausstellung des Deutschen Elfenbeinmuseums widmet sich Werken des bedeutenden Künstlers Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), einem der bedeutendsten Vertreter des Expressionismus in Deutschland. Mit etwas Verspätung konnte das neue Kabinett im Frühjahr eröffnet werden und zeigt neben zwölf originalen Werken des Künstlers auch Archivalien aus dem Museumsbestand, wie auch Reproduktionen seiner Ehefrau Emy Schmidt-Rottluff (1885-1975).

In der Werkstatt des Museums werden zudem Techniken, Werkzeuge und Materialien der Elfenbeinschnitzer anschaulich und kostenlos vorgeführt. Dort gefertigte Schmuckunikate aus edlen pflanzlichen Rohstoffen werden Besuchern im benachbarten Museumsladen angeboten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Tore zu den Gräflichen Sammlungen und dem Deutschen Elfenbeinmuseum sind wieder geöffnet. Führungen durch die gräflichen Gemächer finden wieder täglich von 11 bis 15 Uhr statt. Europas einziges Spezialmuseum für Elfenbeinkunst kann mit einem Audio-Guide und eigenen Kopfhörern im Alleingang von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Infos zu den regulären Führungen sowie zu Sonderveranstaltungen wie Vorträge und Kuratorenführungen sind auf der Schlosswebseite zu finden.

Mit Guide in die Sammlungen

Für Familiengruppen gibt es in diesem Sommer noch mehr Sonder-Führungen – eine Schlossführung, wie man sie sonst nicht erlebt. Mit eigenem Guide geht es zu einem individuellen Rundgang durch die Gräflichen Sammlungen. Und so einfach geht es: Lieblingsthema auswählen, Wunschtermin vereinbaren und bald über Geschichten längst vergangener Zeiten sowie über Sammelobjekte einer großen Adelsfamilie staunen. Wählbare Themenschwerpunkte sind „Römer und Marmorköpfe - die Welt der Antike besser verstehen“, „Ritter und Rüstung – mittelalterliches Burgleben kennenlernen“, „Hirsche und Geweihe – seltsamer und riesiger Kopfschmuck heimischer Waldtiere“, „Prinz und Prinzessin - Kindheit im Schloss, schillerndes Leben oder schweres Erbe“ sowie „Maria und die Könige – Bilder und Geschichten am Schöllenbacher Altar entdecken“.

Außerdem bietet die Museumswerkstatt zwei abwechslungsreiche Workshops an, bei denen im Familienverbund Schönes, Nützliches und Kreatives erarbeitet wird. Eine spannende Rätselreise durch das Elfenbeinmuseum schließt den Workshop „Gemischtes Doppel“. Termine sind individuell buchbar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Tickets sind im Museumsladen erhältlich. Buchungen und Voranmeldung sind per E-Mail unter info@schloss-erbach.de oder unter der Telefonnummer 06062 / 809360 möglich. Auskunft zu den Corona-Schutzvorschriften im Schloss Erbach gibt es unter derselben Adresse oder direkt vor Ort. Geöffnet ist der Museumsladen täglich von 10 bis 16 Uhr.