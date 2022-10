In Einfamilienhaus in Lampertheim eingebrochen

Lampertheim. Am Montagabend (24.) verschafften sich bislang Unbekannte unter Einwirkung von Gewalt Zugang in ein Einfamilienhaus im Fichtenweg in Lampertheim.

Die Kriminellen ließen Ersparnisse mitgehen und verursachten somit einen Schaden von etwa 1000 Euro, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss suchten sie das Weite. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Ermittlern zu melden.