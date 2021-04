Die Menschen in Hessen können mittlerweile an über 700 Stellen im Land kostenlos einen Corona-Schnelltest durchführen lassen. Das geht aus einer extra eingerichteten Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration hervor, in dessen Zuständigkeitsbereich auch das Ressort Gesundheit fällt. Auf der Webseite (www.corona-test-hessen.de) können sich die Anbieter von sogenannten

...