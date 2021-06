In eine Rolle hineindenken

Gerade findet in Bensheim die „Woche junger Schauspieler“ statt. Dabei geht es darum, auf die Theaterstücke junger Menschen aufmerksam zu machen, die in dieser Woche aufgeführt werden. Viele Kinder und Jugendliche fangen in der Schule an, Theater zu spielen. Die Leute, die auf der Bühne in einem Theaterstück eine Rolle spielen, nennt man Schauspieler.

Als Schauspieler ist es sehr wichtig, deutlich zu sprechen. Die Zuschauer im Theater müssen die Schauspieler auf der Bühne auch in der letzten Reihe noch laut und deutlich verstehen können.

Fred Fuchs © MM

Je besser ein Schauspieler ist, desto mehr vergisst man, dass er ein Schauspieler ist. Es geht vor allem darum, den Zuschauer komplett in das Stück zu versetzen. Er soll denken, dass die gespielten Gefühle und Emotionen der Schauspieler echte Gefühle sind. Auch wenn das natürlich nicht stimmt. Ein Schauspieler versucht, sich – so gut es geht – in seine Rolle zu versetzen. Er überlegt sich, wie seine Rolle, oder Figur, handeln würde. Er überlegt, wie sie geht, redet und was sie denkt. Je besser das gelingt, je besser kann man das auf der Bühne darstellen.

Schauspielerei kann man lernen. Am Anfang in der Schule und später auf Schauspielschulen. Dort lernt man, wie man sich schnell in neue Rollen versetzt, wie man auf der Bühne atmet und spricht und wie man sich so bewegt, dass es auf der Bühne natürlich aussieht.

Für viele ist die Schauspielerei ein Hobby, für manche Menschen ist es ein Beruf. Es kann passieren, dass besonders gute Schauspieler vom Theater zu Film und Fernsehen wechseln. Sind sie dort sehr erfolgreich, kommen sie bis nach Hollywood in den USA und spielen dort in großen Kinofilmen mit. Die erfolgreichsten Schauspieler werden jedes Jahr bei den Oscarverleihungen gewürdigt. Das ist ein Preis, der für sehr gute Schauspielerei verliehen wird. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

