In der Ruhe liegt die Kraft

THOMAS ZELINGER. Die Frage kommt vorm Jahreswechsel so sicher wie der Glockenschlag punkt Null in der Silvesternacht. Was ist denn Dein Bild des Jahres? Und jedes Jahr ist die Antwort gleichermaßen schwierig. Dein Bild des Jahres? Es waren viele interessante Menschen, mit denen du bei Terminen zusammengetroffen bist, die du fotografiert hast, und viele interessante Ereignisse, Veranstaltungen, die du im Kalender hattest. Das Bild des Jahres? Es fällt dir auch diesmal wieder schwer, dich zu entscheiden. Die Entscheidung fällt für ein Baustellenfoto. Es steht für einen Nachttermin Ende Mai, stundenlang auf und an der Autobahn bei Heppenheim. Die Brücke der B 460 über die A5 inklusive Autobahn-Zu- und -Abfahrenten ist weitgehend fertig. Jetzt geht es darum, in zwei Nächten die Behelfsbrücke auszukranen. Ganz neu ist das Thema für dich nicht. Als seinerzeit der Behelf, der die Zeit zwischen Abriss der alten und Inbetriebnahme der neuen Trasse überbrückte, eingekrant wurde, bist du auch dabei gewesen. Schon damals warst du fasziniert. Und jetzt? Wieder. Wieder sind es die riesigen Brückenteile, die Größten mit einem Gewicht von je 36 Tonne, und die riesigen Lastwagen, die beeindrucken. Nun ist es wie ein großes 3D-Puzzle, das fast sanft wirkend Stück um Stück zerlegt wird. Nichts ist hier klein. Alles Super-Super-XXL, so es dieses Format gibt. Letztlich aber geht es um Millimeterarbeit, in der die Teile aus ihren Positionen gehoben und auf die Schwerlastfahrzeuge gepackt werden. Abfahrt, Teil um Teil, Lkw um Lkw in die Niederlande zur Aufarbeitung. Es ist großes Kino in dieser Nacht auf der Autobahn. Und nicht minder Aufmerksamkeit findend wie die Größe des Ganzen ist die wortwörtliche Ruhe und Gelassenheit auf der Baustelle. Jeder Handgriff sitzt, kein Schreien, wie das der Beobachter vielleicht erwartet, keine Hektik, wenn sich ein Teil nicht so leicht löst wie erhofft. Selbst der riesige Kran macht vergleichsweise wenig Lärm. Es sind wieder erlebnisreiche Stunden auf der Baustelle, spannende Einblicke in die Arbeiten dort, und es ist das Zusammentreffen mit netten, offenen Menschen, die den Termin begleiten und damit Antwort auf die Frage nach dem persönlichen Foto des Jahres geben. thz/Bild: Thomas Zelinger

