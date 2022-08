In der Krise erst an sich selbst denken

„Liebe Gott, und liebe Deinen Nächsten wie dich selbst!“ So fasst Jesus einmal alle Gebote zusammen. Martin Luther nannte es das Doppelgebot der Liebe. Tatsächlich ist es ein Dreifachgebot, denn man soll erstens Gott lieben, zweitens sich selbst und drittens den Nächsten – und zwar in dem Maße, wie man sich selbst liebt.

Die Selbstliebe ist im Laufe der Jahrhunderte leider in Verruf geraten. Christen sollten selbstlos sein. Sich aufopfern in der Nächstenliebe. Ganz für den oder die andere da sein. Sich selbst bloß nicht zu wichtig nehmen.

Eine gefährliche Entwicklung

Tilman Pape © privat

Ich denke, das ist eine gefährliche Entwicklung, Denn wir können nur für andere gut da sein, wenn es uns selbst auch gut geht. Bevor ein Flugzeug startet, heißt es in den Sicherheitseinweisungen: „Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich heran und drücken Sie sie fest auf Mund und Nase. Atmen Sie normal weiter. Helfen Sie danach Kindern und hilfsbedürftigen Menschen.“

Es ist lebenswichtig, die Maske sich zuerst selbst aufzuziehen, denn nur dann kann man in der Folge den eigenen Kindern oder hilfsbedürftigen Personen helfen.

Auch in einem Rettungstraining für Kanu im Wildwasser habe ich gelernt: Wenn das Boot umkippt im Wildwasser, ist die wichtigste Maßnahme, sich zuerst um sich selbst zu kümmern.

Gegen alle Zukunftsangst

In Krisensituationen ist es wichtig, sich zuallererst selbst zu retten, bevor man anderen helfen kann. Ich glaube, dass wir gerade so eine Krisensituation erleben: Der Klimawandel zeigt sich in diesen heißen Tagen deutlicher als zuvor. Immer noch infizieren sich jeden Tag mehrere Tausend Menschen mit dem Corona-Virus. Im Herbst droht eine Energieknappheit wie seit 75 Jahren nicht mehr. Und der Krieg in der Ukraine geht quälend weiter – die Gefahr eines dritten Weltkrieges ist nicht zu leugnen.

Bei all diesen Horrormeldungen kann es gut sein, dass die Seele in Panik gerät oder dass man wie gelähmt ist wie die Mutter, die versucht hat, ihren Kindern im Flugzeug die Maske zuerst aufzuziehen und dabei wegen Sauerstoffmangels in Ohnmacht gefallen ist.

Um das zu verhindern, sollten wir gerade jetzt neu lernen, uns selbst zu lieben. Gegen alle Zukunftsangst uns etwas gönnen, mal wieder richtig schön essen gehen oder einen ganzen Tag in Ruhe in der Natur verbringen. Gerade wenn wir anderen Menschen helfen wollen, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass unsere Energiespeicher gut gefüllt sind.