In der Bücherei in Lorsch kann man trotz Corona Bücher ausleihen

Liebe Kinder, wegen Corona mussten sich auch Büchereien überlegen, wie sie weiterhin für ihre Kunden da sein können. Darum geht es auch heute auf unserer Lorsch-Seite. Vielleicht wart ihr ja schon einmal in einer Bücherei oder habt eine sogar an eurer Schule. Man sagt auch Bibliothek dazu. Das ist ein Gebäude, in dem sehr viele Bücher in großen Regalen gesammelt sind. Es gibt sie in kleinen Städten mit einigen tausend Büchern, aber auch in sehr viel größere in großen Städten. Allerdings bekommt man dort auch Zeitungen, Zeitschriften, Filme oder CD’s. Wenn man ein Buch gefunden hat, das einen interessiert, dann kann man es sich ausleihen und mit nach Hause nehmen. Dafür braucht man einen Büchereiausweis, für den man im Jahr einen bestimmten Betrag bezahlen muss. Wenn man einen solchen Ausweis hat, darf man sich Medien ausleihen und sie eine Zeit lang bei sich zuhause haben. Wenn man sie länger braucht und niemand das Buch lesen möchte, kann man die Ausleihzeit auch verlängern. Damit auch andere sie lesen können, darf man immer nur ein paar Bücher auf einmal ausleihen. Momentan kann man leider keine Büchereien besuchen. Aber viele, wie die Bücherei Lorsch, bieten an, dass man sich die Bücher online aussucht und sie abholen kann. So bekommt ihr garantiert keine Langeweile. fw

