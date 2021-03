  In den ersten Apotheken im Kreis wird bereits getestet

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße wird bereits im Testzentrum Frey-Kinzinger in Lorsch getestet, genauso wie bei der Nanotrade GmbH in Mörlenbach. Außerdem ist ab heute die Steinach Apotheke in Neckarsteinach dabei, die Apotheke Herms in Zwingenberg folgt ab dem 15. März, wie Landrat Christian Engelhardt in der Corona-Pressekonferenz des Kreises berichtet.

Der Bund finanziert für alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest. Engelhardt habe sich bereits früh dafür eingesetzt, dass die Tests im Kreis Bergstraße auch über Apotheken verfügbar sein sollen. „Apotheken haben den Vorteil, dass es davon ein recht dichtes Netz gibt, außerdem arbeitet doch Fachpersonal und es gibt breite Öffnungszeiten“, sagte Engelhardt dazu.

Die ersten Apotheken sind jeweils bereits mit Starttermin auf der Website des Kreises zu finden, weitere folgen, wenn ein Startdatum bekannt ist. Neben den bislang bekannten Apotheken sind vom Kreis darüber hinaus zwei private Anbieter, die Firma Nanotrade GmbH in Mörlenbach und die Firma Chemlab GmbH in Bensheim beauftragt worden. Auch dort können sich Bürgerinnen und Bürger nun testen lassen. ssr