In Darmstädter Unigebäude eingebrochen, Türen, Schränke und Schubladen aufgehebelt

Darmstadt. Am Freitag (14.) haben noch unbekannte Täter in einem Gebäude der Universität am Karolinenplatz in Darmstadt ihr Unwesen getrieben, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen eine östlich gelegene Seitentür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Anwesen. Dort betraten sie mehrere Stockwerke und hebelten auf der Suche nach Beute weitere Türen, Schränke und Schubladen auf.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Ob die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise werden an das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt erbeten. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Ermittler zu erreichen.