In Bäckerei in Lampertheim eingebrpchen

Lampertheim. Eine Bäckerei in der Otto-Hahn-Straße in Lampertheim ist am Dienstagabend (29.), in der Zeit zwischen 19.30 und 23.45 Uhr, in das Visier von Einbrechern geraten.

Die Täter drangen durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, beschädigten im Innern mehrere Türen und flexten einen Tresor auf, wie die Polizei berichtet. Offenbar wurden die Kriminellen bei der Tatausführung gestört. Ob es ihnen gelungen ist, etwas zu erbeuten, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter zudem ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.