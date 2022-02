In 30er Zone fast doppelt so schnell gefahren

Viernheim. In der Wormser Straße in Viernheim überwachte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch (08. - 09.02.) die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/ h. Von insgesamt 24 Fahrzeugen waren drei Autofahrer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter in der Nacht war ein 20-Jähriger aus Mannheim. Mit 58 km/h war er fast doppelt so schnell, als erlaubt. Neben dem Bußgeld in Höhe von 180 Euro, einem Punkt in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot, wird der junge Mann wohl nochmals die Fahrschulbank drücken müssen. Der 20-Jährige ist noch in der Probezeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1