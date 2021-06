Impfzentrum gibt ab sofort auch digitalen Impfausweis aus

Darmstadt. Wer ab dem heutigen Donnerstag (17.06.) einen Termin für seine Zweitimpfung im Impfzentrum Darmstadt hat, bekommt neben dem Impfstoff auch einen digitalen Impfnachweis, der nach der Impfung beim Check-out mit ausgegeben wird. In die Entwicklung des elektronischen Passes war das Impfzentrum Darmstadt von Anfang an mit eingebunden. In den vergangenen Tagen wurden alle technischen Vorbereitungen getroffen, die Prozesse angepasst, das Personal geschult, um auch im Impfzentrum Darmstadt digitale Impfpässe ausgeben zu können.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Die Ausgabe der elektronischen Nachweise ist in die Abläufe integriert. Jetzt kann die Ausgabe im Impfzentrum starten. Mit Blick auf die erforderliche Umstellung hilft es uns, dass wir bei der Entwicklung und Testung der Funktionalität der Prozesse schon seit Beginn als Pilot-Zentrum eingebunden sind. Wir freuen uns, dass wir daher mit bei den ersten Impfzentren sind, die auch elektronische Nachweise ausgeben können.“

Der Nachweis besteht aus einem ausgedruckten, individuellen QR- Code, den die Geimpften mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App auf ihr Handy übertragen können. Die App zeigt dann auch automatisch an, wann die Zwei- Wochen-Frist nach der Zweitimpfung abgelaufen ist und der Impfstoff seine volle Wirkung entfaltet. Nach diesen 14 Tagen kann der digitale Nachweis auch für Veranstaltungen genutzt werden, die einen Negativnachweis fordern. Ab 1. Juli 2021 soll der digitale Impfnachweis dann auch überall in Europa nutzbar sein.

Alle, die im Impfzentrum ihre Zweitimpfung bereits erhalten haben, bekommen den digitalen Impfnachweis direkt vom Land Hessen zugeschickt. Das Impfzentrum kann nachträglich keine digitalen Nachweise ausstellen. Nachträgliche Nachweise sind aber zum Beispiel in vielen Apotheken erhältlich. Trotz des digitalen Ausweises behält der gelbe Papier-Impfpass weiterhin seine Gültigkeit.

AdUnit urban-intext2