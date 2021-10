Nach 240 Tagen Dauerbetrieb hat das Impfzentrum Bergstraße am Donnerstag die letzten Immunisierungen durchgeführt. Seit dem Start wurden in Bensheim fast 100 000 Personen geimpft – entweder vor Ort oder mobil. Ab sofort übernehmen die niedergelassenen Fach- und Hausärzte. Der Kreis schickt weiterhin mobile Impfteams los, etwa in Schulen oder in Alten- und Pflegeheime.

