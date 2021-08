Impfungen nun auch für alle ab 12 Jahren

Viele von euch können sich voraussichtlich schon ab dieser Woche gegen das Corona-Virus impfen lassen. Die Ständige Impfkommission, kurz Stiko, empfiehlt jetzt nämlich auch eine Impfung gegen das Coronavirus für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren.

Fred Fuchs © MM

Grund dafür sind neue Daten, die vor allem in den USA durch Impfungen bei Kindern und Jugendlichen erhoben wurden. Fast zehn Millionen Kinder wurden dort geimpft. So konnte man jetzt die Risiken der Impfung in dieser Altersklasse besser beobachten und einschätzen. Die Stiko kam dabei zu dem Schluss, dass die Vorteile, die eine Impfung mit sich bringt, größer sind als mögliche Risiken. Zusätzlich erklärt euch ein Arzt vor der Impfung noch einmal, warum es sich lohnt, sich impfen zu lassen.

Die Stiko ist eine große Gruppe aus Experten zum Thema Impfstoff. Sie untersucht neue Impfstoffe und beachtet dabei viele verschiedene Faktoren. Die Stiko überprüft nicht nur die Wirkung des Impfstoffes auf den Geimpften, sondern auch den Nutzen für die gesamte Bevölkerung.

Damit ein Impfstoff zugelassen wird, muss überprüft werden, wie wirksam er ist, wie unbedenklich er verabreicht werden kann und wie die generelle Qualität des Stoffes ausfällt. Die Aufgabe der Stiko ist es, hier noch weiter zu untersuchen. Sie überprüft, welchen Nutzen der Impfstoff hat und welche Risiken er mit sich bringt. Außerdem überprüft sie, wie sich eine flächendeckende Impfung der Gesamtbevölkerung auswirken würde. Am Ende ihrer Untersuchungen spricht die Stiko dann eine Empfehlung für den Impfstoff aus und sagt, wer sich damit impfen lassen sollte und wer nicht.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, dass genügend Impfstoff für alle Altersklassen vorhanden und die Empfehlung der Stiko eine gute Nachricht sei. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.