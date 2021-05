Impfungen für Kinder ab dem 7. Juni möglich

Berlin/Bergstraße. Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Mit der erwarteten Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA könnten sie sich ab dem geplanten Ende der Priorisierung um eine Impfung bei den niedergelassenen Ärzten oder in Impfzentren bemühen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin mit.

Die Länder können dem Beschluss zufolge Angebote in Impfzentren machen oder Programme für die Altersgruppe auflegen. Die Minderjährigen sollten sich aber insbesondere in den Praxen um einen Termin bemühen können. Bis zum Ende des Sommers soll auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden. Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden.

Keine Pflicht geplant

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat indes vor zu hohen Erwartungen an die geplanten Corona-Impfungen für Kinder gewarnt. „Wir haben dafür keine zusätzlichen Impfstoffe“, sagte der SPD-Politiker nach den Beratungen. Es werde daher nach Aufhebung der Impf-Priorisierung keine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geben. Vielmehr solle ihnen, solle den Familien ein Angebot in Impfzentren oder Arztpraxen im Rahmen der verfügbaren Impfstoffmengen gemacht werden.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat versichert, dass es keine Corona-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben soll. „Keiner muss geimpft werden“, sagte Söder. „Wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht.“ Schule werde trotzdem möglich sein, betonte er. Insgesamt zeigte sich Söder zuversichtlich, was die Corona-Lage und den Stand der Impfkampagne angeht – auch wenn man noch nicht über dem „Impf-Berg“ sei. Insgesamt werde die Lage jeden Tag besser. Aber es gebe keinen Anlass für Übermut und Euphorie, es gebe noch viel Arbeit.

Eine Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Impfung von Kindern dürfte aber auch nach einer Zulassung noch etwas auf sich warten lassen. Die Stiko will bis in anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen, wie Stiko-Mitglied Martin Terhardt im RBB sagte. Eine Variante könne eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein. Einer generellen Empfehlung für eine Impfung steht ein Mangel an Daten über mögliche Risiken von Infektionen und Impfungen entgegen.

21 neue Fälle im Kreis

Für den Kreis Bergstraße rückt unterdessen die Lockerungsstufe 2 der Corona-Regeln allmählich näher. Sollte die Inzidenz weiterhin unter 50 bleiben, wäre am Montag die zweite Stufe erreicht. Falls nicht, wäre sie auch über eine andere Zählvariante erreichbar: nämlich bei 14 Tagen unter einer Inzidenz von 100. Dann würde es noch ein paar Tage länger bis zu Lockerungen dauern.

Auch am Freitag liegt der Wert im Kreis Bergstraße unter 50. Am Donnerstagabend wurden 21 Neuinfektionen gemeldet, darunter jeweils ein Fall in Bensheim und Heppenheim. Die meisten Fälle wurden in Lampertheim (7) und in Wald-Michelbach (6) registriert. In Bensheim ist die Geschwister-Scholl-Schule, in Heppenheim die Konrad-Adenauer-Schule betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Donnerstag mit 41,8 angegeben. Im Impfzentrum in Bensheim wurden bis Mittwoch insgesamt 76 080 Erstimpfungen und 30 249 verabreicht.

Stufe 2 in Darmstadt-Dieburg

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 26 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; beide müssen invasiv beatmet werden.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist bereits die zweite Lockerungsstufe erreicht worden. Die geänderten Regeln treten dort am heutigen Freitag in Kraft. Hessenweit ist die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen auf nun 49,9 gesunken. Binnen eines Tages wurden den Behörden laut Robert-Koch-Institut weitere 797 Corona-Infektionen sowie 47 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. red/dpa