Impfungen ab Oktober nur noch in Praxen und Betrieben

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die 28 hessischen Impfzentren – darunter das des Kreises Bergstraße am Berliner Ring in Bensheim – sollen maximal bis zum 30. September betrieben werden. Das hat das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung beschlossen. Die Landkreise und kreisfreien Städte als Betreiber der Impfzentren wurden demnach über den Beschluss informiert.

Bis Ende des dritten Quartals sei eine Finanzierung durch den Bund und das jeweilige Bundesland – jeweils zur Hälfte – sichergestellt. Impfungen würden danach weiterhin in der ärztlichen Regelversorgung in Arztpraxen und durch Betriebsärzte erfolgen.

Durch die 28 hessischen Impfzentren werden nach Angaben der Landesregierung demnächst fast zwei Millionen Personen mindestens einmal geimpft worden sein. Registrierte, die noch kein Terminangebot erhalten haben, sollen dieses voraussichtlich bis Ende Juni erhalten. Sobald die priorisiert zu impfenden Personen, die sich bis einschließlich 6. Juni 2021 für eine Impfung in den Impfzentren registriert haben, Termine erhalten haben, würden nach dem Zufallsprinzip auch den seit Montag registrierten Personen Termine zugewiesen.

Jeder, der seine Erstimpfung in einem Impfzentrum bekommen hat, werde auch die Möglichkeit bekommen, seine Zweitimpfung in einem Impfzentrum zu erhalten. Sollte die Nachfrage nach Impfterminen in den 28 Zentren bis zur Schließung sinken, seien die Gebietskörperschaften – also etwa der Kreis Bergstraße – angehalten, das eingesetzte Personal im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten zu reduzieren.

Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstag 15 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, zwei davon in Lorsch. Zu weiteren Todesfällen ist es nicht gekommen. Die Inzidenz fiel laut Robert-Koch-Institut auf 26,6 nach 27,4 am Vortag. Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 77 118 Erstimpfungen und 39 334 Zweitimpfungen erfolgt.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 21 Betten belegt. Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gab es laut Angaben vom Dienstag aktuell keine.

In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 26,3 gesunken. In den Intensivstationen hessischer Kliniken wurden am Dienstag 186 Covid-19-Patienten behandelt. 97 Menschen mussten den Angaben zufolge künstlich beatmet werden.

120 000 neue Registrierungen

Seit Wegfall der Priorisierung für einen Corona-Impftermin haben sich bis Dienstagmittag rund 120 000 Menschen beim Land registriert. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit. Seit Montag können sich alle Hessen ab 16 Jahren für eine Spritze gegen das Coronavirus in einem der 28 hessischen Impfzentren anmelden, die Bevorzugung bestimmter Risiko- oder Berufsgruppen gilt nicht mehr. Insgesamt haben derzeit 606 400 Registrierte noch keinen Termin.

Keine generelle Stiko-Empfehlung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Impfung laut einem vorläufigen Entwurf nur Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Gremium nennt laut dem als vertraulich gekennzeichneten Papier, das der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag, rund ein Dutzend Krankheitsbilder, die mit anzunehmendem erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf einhergingen. Eine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe wird in dem Entwurf nicht ausgesprochen.

Zusätzlich sieht der Stiko-Entwurf eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren vor, „in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht (z.B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie)“.

Wie nach Äußerungen von Stiko-Mitgliedern zu erwarten war, wird im Entwurf wegen „großer Wissenslücken“ hinsichtlich der Sicherheit keine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe ausgesprochen. Der Piks sei aber „nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich“, heißt es in dem Entwurf. red/dpa