Impftermine verfügbar

Bergstraße. Bei der Aktion „Booster for xMas“, die der Bensheimer Arzt Andreas Kaufmann ins Leben gerufen hat, gibt es noch 30 freie Termine, wie Julia Reetz, Assistentin der Geschäftsführung im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Comed berichtet. Es werden die Präparate Comirnaty (BioNTech) und das mindestens genauso wirksame Spikevax (Moderna) verimpft.

Die Aktion findet am heutigen Samstag (18.) in mehreren Arztpraxen in der Region statt. Noch verfügbare Termine gibt es aber ausschließlich im MVZ Comed in der Schmerzpraxis in der Donnersbergstraße 1 in Heppenheim.

Der Grund dafür sei, dass Impfwillige, die dort schon einen Termin vereinbart hatten, bereits auf anderem Wege geimpft wurden. Interessierte können sich noch kurzfristig per E-Mail unter booster.xmas@mvz-comed.de anmelden. red