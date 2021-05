Impfstoff ist sehr nachgefragt

Berlin/Bergstraße. Ärger in Arztpraxen und Schwankungen beim täglichen Impffortschritt überschatten die Corona-Impfkampagne in Deutschland. Deutschlands Kassenärzte warnten davor, dass Praxen sich wegen Impfstoffmangels vermehrt ausklinken. Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Mit anziehenden Lieferungen soll sich die Lage spätestens im Juni aber entspannen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rief Impfwillige zu Verständnis bei aktuellen Problemen und Geduld auf. Termine könnten beim Arzt nur kurzfristig vergeben werden und müssten auch öfters umgebucht werden. „Die Praxen tun alles, was möglich ist“, sagte Gassen. Unterdessen sind im Kreis Bergstraße nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Mittwoch 26 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (1), Heppenheim (4), Lorsch (1) und Zwingenberg (1). Damit sind seit Beginn der Pandemie 10 758 Infektionsfälle registriert worden, 9908 Genesene zählt die Statistik. Die Zahl der Todesfälle im Kreis beträgt 318.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 20 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei drei liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) weist für den Landkreis eine Inzidenz von 62,9 aus. Stand Mittwoch sind im Bergsträßer Impfzentrum bislang 72 144 Erst- und 25 358 Zweit-Impfungen erfolgt.

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) waren Stand Mittwoch im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, kein Patient musste invasiv beatmet werden.

In Hessen haben sich innerhalb von 24 Stunden 1170 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut RKI vom Mittwoch auf 81,6. Am Vortag hatte sie noch bei 87,3 gelegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hessen 280 751 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 24 auf nun 7175.

Mit dem Inzidenzwert wird die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen erfasst. Die Bundes-Notbremse, mit der Beschränkungen bei steigenden Infektionszahlen automatisch ab dem Inzidenz-Wert von 100 greifen, gilt allerdings nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts lag der Wert am Mittwoch noch in sechs Kommunen über 100:

Am höchsten war er in der Stadt Kassel mit 135,1. In den Kreisen Wetterau (28,2) und Darmstadt-Dieburg (46,3) lag er unter 50. dpa/red

