Bergstraße. Nur noch in der kommenden Woche können sich Bergsträßer Bürger in der Impfstelle des Kreises in Heppenheim eine Corona-Spritze geben lassen. Danach wird die Impfstelle geschlossen und bis Jahresende zurückgebaut. Corona-Impfungen erhalten die Menschen dann nur noch über die Hausarztpraxen.

