Impfpriorisierung soll bald fallen

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Das Landratsamt des Kreises Bergstraße hat am Montag 16 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim, Heppenheim (3) und Lorsch sowie aus Fürth, Lampertheim (4), Viernheim (2) und Wald-Michelbach (4). Ein Fall aus Neckarsteinach wurde aus der Statistik gestrichen, weil der Patient nicht im Kreisgebiet wohnt. Derweil haben bisher 47 348 Personen vom Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim ihre Erstimpfung erhalten und 18 858 bereits die Zweitimpfung.

AdUnit urban-intext1

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 447 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 164,87 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute eine Inzidenz von 165,7 (Vortag: 179,4) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Maßgeblich für die Corona-Notbremse des Bundes sind die Zahlen des RKI.

Der Kreis liegt damit an zwei Tagen in Folge über einem Wert von 165. Wird die Grenze an drei Tagen hintereinander überschritten, müssen ab Donnerstag die Schulen und Kindergärten weitgehend schließen. Bereits seit Mitternacht gilt eine Verschärfung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Pandemie. Damit verbunden ist eine Ausgangssperre in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr.

Da der Kreis Bergstraße nunmehr auch drei Tage hintereinander über dem Wert von 150 liegt, gilt die nächste Stufe ab Mittwoch, 28. April, um 0 Uhr. Ab da ist kein Terminshopping im Einzelhandel mehr möglich, sondern nur noch die Abholung oder auch Lieferung bestellter Waren.

AdUnit urban-intext2

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 34 Patienten behandelt. Darunter sind 29 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Für Hessen sind binnen 24 Stunden 751 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Es gab weitere zwölf Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden. Die landesweite Inzidenz erhöhte sich auf 179,5 nach 177,1 am Vortag.

AdUnit urban-intext3

Keine Aussage zum Sommerurlaub

Die bisherige Priorisierung bei den Impfungen gegen das Coronavirus soll nach Darstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spätestens im Juni fallen. „Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann. Aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben“, sagte Merkel am Montag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

AdUnit urban-intext4

In vielen Bundesländern seien bereits die Prioritätengruppen I und II geimpft, sagte Merkel nach der Ministerpräsidentenkonferenz weiter. Die Gruppe III sei geöffnet. Im Großen und Ganzen gehe man davon aus, dass diese Gruppe im Mai die erste Impfung erhalten werde, „so dass wir dann spätestens, je nachdem wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni – aber ich sage nochmals: spätestens – die Priorisierung aufheben können“.

Keine konkrete Aussage wollte Merkel auf die Frage machen, ob und wie in diesem Sommer Urlaub möglich sein wird. Dies werde von der Höhe der Grundinzidenz abhängen. Im Sommer vergangenen Jahres habe die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 2 und 5 betragen. „Ich sage nicht, dass es wieder so weit runtergehen muss, weil uns jetzt das Impfen hilft. Aber wann wir jetzt wieder darüber nachdenken können, Hotels zu öffnen, das kann ich heute nicht sagen. Das hängt vom Verlauf dessen ab, was wir jetzt im Augenblick machen.“ red/lhe/dpa