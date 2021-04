Impfmöglichkeit für alle mit Astra-Zeneca

Hessen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat daran erinnert, dass sich alle Impfwillige mit Astra-Zeneca impfen lassen können - ohne Priorisierungsvorgaben. Das sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. "Dies ergibt gerade für jüngere Menschen die Möglichkeit, dass sie jetzt nicht mehr warten müssen." Da der Bund diesen Impfstoff vornehmlich den Hausärzten zur Verfügung stelle, werde diese Möglichkeit der Impfung ohne Prioritäten besonders in den Hausarztpraxen bestehen.

Das Land bereite derzeit die Einbeziehung der Betriebsärzte in die Impfungen vor, die nach den Planungen des Bundes ab Juni möglich sein werden, sagte Bouffier. "Auch dies wird im Zuge der anwachsenden Impfstoff-Lieferungen das Impfen deutlich beschleunigen." Bei den hessischen Betrieben herrsche eine hohe Mitwirkungsbereitschaft, sagte Bouffier. So hätten sich 70 große Unternehmen mit betriebsärztlichen Diensten mit geschätzt über 360 000 Impfwilligen bereits beim Land gemeldet.