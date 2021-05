Impfangebot für Schüler geplant

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) für den Kreis Bergstraße ermittelte Inzidenz hat sich nach Angaben des Landratsamtes gestern nicht verändert und blieb bei einem Wert von 74,0. Registriert wurden gestern im Kreisgebiet acht neue Infektionsfälle, unter anderem in Einhausen (1), Lautertal (2), Lorsch (2) und Zwingenberg (1). Die Zahl der Gesamtfälle stieg damit auf 10 682. Als genesen gelten 9764 Bergsträßer.

Im Impfzentrum des Kreises haben bis einschließlich Sonntag 70 040 Menschen eine Erstimpfung gegen das Corona-Vorus erhalten, 24 674 Menschen bereits ihre Zweit–impfung.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Hessenweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 92,6 gesunken. Binnen 24 Stunden wurden im Bundesland 307 neue Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um sieben Todesfälle.

Hessen will in der Corona-Impfkampagne von Juni an die Registrierung für alle Bürger öffnen – unabhängig von der Priorisierungsgruppe. Das kündigte die Landesregierung am Montag in Wiesbaden an. Bei der Terminvergabe würden allerdings zunächst noch solche Menschen bevorzugt, die einer der priorisierten Gruppen 1 bis 3 angehören. Solange Impfstoff noch ein knappes Gut sei, verteile das Land die Dosen so zügig und gerecht wie möglich, erläuterte Innenminister Peter Beuth (CDU).

Hessen möchte außerdem noch vor den Sommerferien damit beginnen, Schülern ab dem 12. Lebensjahr ein Impfangebot zu unterbreiten, damit diese im Idealfall bis zum Start des neuen Schuljahres mindestens einmal geimpft sind. Diese Gruppe umfasst nach Angaben der Landesregierung an den allgemeinbildenden sowie den beruflichen Schulen rund 500 000 Jugendliche. Von den derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffen ist lediglich das Vakzin der Firma Biontech für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Eine Zulassung ab dem 12. Lebensjahr werde in Kürze erwartet, sagte Lorz. Hessen plane die Erstimpfungen der Schüler ab 28. Juni bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli. Dafür könnten sie sich in den Impfzentren registrieren.

Nach den Worten von Innenminister Beuth soll es auch für einen Erziehungsberechtigten als notwendige Begleitperson ein Impfangebot geben. Kinder- und Jugendärzte würden ebenfalls in die Kampagne miteinbezogen.

Wenn ein Kind nicht geimpft ist, brauche es im kommenden Schuljahr dann weiterhin negative Corona-Testergebnisse, um am Unterricht teilnehmen zu können. red/dpa