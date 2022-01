Impfambulanzen bieten ab sofort Boostern für 12- bis 17-Jährige an

Darmstadt. Nachdem die Empfehlung der Ständigen Impfkommission seit Donnerstag offiziell vorliegt, ist das Buchungssystem in den Darmstädter Impfambulanzen angepasst worden. Der Booster nach drei Monaten für die 12- bis 17-Jährigen ist damit ab sofort möglich. Impfstoff sei ausreichend vorhanden. Daher könne man alle Interessenten nur ermutigen, sich für ihren eigenen Schutz und den Schutz von Familie und Freunden nun die Auffrischungsimpfung abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterdessen beschleunigt sich das Infektionsgeschehen in der Omikron-Welle weiter und sorgt für immer neue Zahlenrekorde: Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt für Freitag (21.01.) 522 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, erneut ein Höchstwert in der Pandemie, so dass kumuliert nun 14.418 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. Die Inzidenz steigt auf 1208,1. Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist das Plateau definitiv noch nicht erreicht. Die Kontaktnachverfolgung konzentriert sich aufgrund der extrem hohen Fallzahlen derzeit vor allem auf die kritischen Bereiche Pflegeheime, Schulen und Kitas.

In den Darmstädter Kliniken schlägt sich der drastische Anstieg der Fallzahlen derzeit glücklicherweise noch nicht in den Patientenzahlen nieder. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 9 (12), im Elisabethenstift 8 (0) und im Alice-Hospital 6 (0) Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Dafür steigt in den Häusern von Tag zu Tag die Anzahl der Mitarbeitenden in Quarantäne. Die Planungsstäbe rechnen damit, dass im Februar etwa 30 Prozent der Mitarbeitenden durch Quarantäne ausfallen könnten, was die Krankenhäuser vor enorme Herausforderungen bei der Planung stellt und definitiv zu Leistungseinschränkungen führen wird.

Sowohl in der Schule als auch in den Kitas steigt die Zahl der Infektionen, analog zum Rest der Bevölkerung, weiter. In der Pflege ist ebenfalls ein Anstieg zu beobachten, der allerdings derzeit noch nicht zu kritischen Situationen führt.

