Impfaktion nächste Woche im Bürgerhaus

Lindenfels. Im Rahmen der Impfkampagne „Privat impft mit“ findet am Samstag, 5. Februar, von 11 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit der Stadt Lindenfels und der Ärztin Dr. Corinna Gaster (Rimbach) eine Impfaktion – egal ob für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung – im Lindenfelser Bürgerhaus statt. Die Impfung wird mit Biontech und Moderna erfolgen und ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Die Impfkampagne „Privat-impft-mit“ verfolgt das Ziel, dem Pandemiegeschehen möglichst zeitnah und effizient mit Booster-Impfangeboten Impfaktionen in Gemeinden, Schulen sowie bei Unternehmen und Vereinen zu begegnen, um eine höhere Schutzwirkung vor einer Covid-19-Infektion für jeden einzelnen zu erzielen und somit einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

Derzeit besteht eine Booster- Empfehlung (dritte Impfung) für alle Geimpften nach Ablauf von 3 Monaten nach der zweiten Impfung. Alle, die mit Johnson&Johnson einmal grundimmunisiert wurden, sollten sich bereits nach vier Wochen boostern lassen. Geimpft werden können alle Personen ab 12 Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung Ihrer Eltern sein. Folgende Dokumente sind zur Impfung mitzubringen: Impfpass, Krankenversichertenkarte, ausgefüllter Anamnese- und Einwilligungsbogen (diese Bögen sind zum Download auf der Homepage der Stadt Lindenfels unter Aktuelles eingestellt, liegen aber auch in begrenzter Anzahl vor Ort aus). Die Stadt sieht dieses Angebot als wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie und der aktuellen Situation an und hofft auf einen regen Zuspruch.