Impf-Team des Kreises Bergstraße rückt ein dutzendmal aus

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße bietet mit seinem mobilen Impf-Team auch in den nächsten Tagen weiterhin die Möglichkeit für alle Altersgruppen, sich kostenlos gegen Corona impfen zu lassen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt, heißt es auf der Webseite des Kreises. Eine Drittimpfung kann nur allerdings nur dann erfolgen, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Das mobile Impf-Team des Kreises Bergstraße rückt bis Anfang Dezember noch zwölf Mal aus. Es werden kostenlose Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona angeboten. © Moritz Frankenberg/dpa

Die Impfungen erfolgen jeweils mit dem Impfstoff der Firma BioNTech, der für Personen ab zwölf Jahren zugelassen ist. Minderjährige müssen im in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Das mobile Impf-Team ist an folgenden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr an folgenden Orten anzutreffen:

Dienstag, 16. November, Heppenheim, Rewe-Center.

Mittwoch, 17. November, Viernheim, Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4.

Donnerstag, 18. November, Fürth, Alte Schule, Heppenheimer Straße 12.

Freitag, 19. November, Rimbach, Staatsstraße 33 (Helfende Hände).

Montag, 22. November, Wald-Michelbach, Rudi-Wünzer-Halle, Rudi-Wünzer-Straße 29.

Mittwoch, 24. November, Birkenau, Langenberghalle, Bergstraße 17.

Donnerstag, 25. November, Bürstadt, Bürgerhaus, Rathausstraße 2.

Freitag, 26. November, Groß-Rohrheim, Hallenanbau, Jahnstraße 7.

Montag, 29. November, Mörlenbach, Bürgerhaus, Schulstraße 1.

Mittwoch, 1. Dezember, Zwingenberg, Foyer Melibokushalle, Melibokusstraße 10.

Donnerstag, 2. Dezember, Grasellenbach, Nibelungenhalle, Am Kurpark 2.

Montag, 6. Dezember, Hirschhorn, Bürgersaal, Hauptstraße 17.

Weitere Informationen zum Thema Corona beziehungsweise zu den Schutzimpfungen gegen Corona gibt es unter anderem auf der Webseite des Landkreises Bergstraße. red