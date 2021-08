Immer wieder Schauer und Gewitter in Hessen

Hessenwetter. Auf unbeständiges Wetter mit immer wieder Schauern und kurzen Gewittern müssen sich die Hessen am Donnerstag einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 18 bis 20 Grad, in Südhessen bis 22 Grad. In Gewitternähe kann es auch starke Böen geben.

Auch am Freitag ändert sich das Wetter in Hessen wenig: Der DWD erwartet im Tagesverlauf erneut Schauer und Gewitter. Dabei könne es örtlich auch Starkregen geben. Die Höchstwerte werden nach der Vorhersage zwischen 17 und 20 Grad liegen.