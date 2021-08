Immer wieder Schauer in den kommenden Tagen in Hessen

Hessenwetter. In den kommenden Tagen muss in Hessen immer wieder mit Schauern gerechnet werden. Nachdem sich der Nebel am Morgen aufgelöst hat, bleibe es am Mittwoch jedoch zunächst heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Die Temperaturen liegen bei bis zu 25 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Donnerstag beginnt zunächst mit dichten Wolken und gelegentlichem Regen. Am Nachmittag komme zwar die Sonne vereinzelt hinter den Wolken hervor, es könne jedoch vor allem im Norden und Osten Hessens zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Auch am Freitag erwarten die Experten viele Wolken am Himmel, die bei Temperaturen bis zu 21 Grad für Schauer und in Nordhessen auch für Gewitter sorgen können.