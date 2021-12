Immer mehr Fleischereien schließen wegen Personalmangels

Kassel. Das Metzgerhandwerk in Nordhessen hat mit massivem Personalmangel zu kämpfen. Immer mehr Betriebe würden deshalb schließen, sagte Obermeister Dirk Nutschan von der Fleischer-Innung Kassel Stadt und Land. Weder Nachfolger noch Angestellte seien zu finden. "Der Markt ist leer."

Habe es im Jahr 2003 in Stadt und Landkreis Kassel noch 45 Betriebe gegeben, seien es aktuell gerade noch 11, erläuterte Nutschan. Die Betriebe würden sich zum Teil gegenseitig das Personal abwerben. Manche Kollegen arbeiteten mit bis zu 18 Stunden am Tag am Limit. "Die haben irgendwann auch keine Lust mehr", fürchtet der Obermeister. Der Rückgang sei enorm, ein Ende nicht absehbar.

Für die Verbraucher bedeute das, dass sie langfristig vermehrt auf abgepacktes Fleisch aus dem Supermarkt zurückgreifen müssten. Dabei habe sich ihr Konsumverhalten spürbar geändert. "Schweinefleisch wird deutlich weniger gekauft", erläuterte Nutschan. Beliebter geworden seien stattdessen Wildspezialitäten, Rindfleisch und Geflügel.

Auch das Angebot an "Ahler Wurst" könnte in Folge der Betriebsschließungen leiden, fürchtet Nutschan. Die nordhessische Spezialität wird von den Metzgereien in der Region aus noch schlachtwarmem Fleisch hergestellt und über Monate naturgereift.

