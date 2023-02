Im Wechselbad der Gefühle

Joachim Meyerhoff gehört zu den profiliertesten Bühnendarstellern im deutschsprachigen Raum. Engagements hatte er etwa am Berliner Maxim Gorki Theater, am Wiener Burgtheater oder an der Berliner Schaubühne. Wesentlich bekannter ist der hoch aufgeschossene Mann mit der charakteristischen Glatze aber wohl als Autor seiner bislang fünf autobiographischen Romane. Bestseller allesamt. So war es nur

...