Schade war es im Frühjahr vor einem Jahr. Da konnte niemand die 12 000 im Herbst zuvor gepflanzten Tulpen sehen, die im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim prächtig blühten. Das war dann aber auch die einzige Phase in der Corona-Pandemie, in der der Garten – der sich bis in die 1970er Jahre im Privatbesitz der Freudenberg-Familie befand – geschlossen war. Für den Leiter des

...