Im Ried heulen heute die Sirenen

Bergstraße. In Absprache zwischen dem Landrat des Kreises Bergstraße und dem Landrat des Kreises Groß-Gerau wurde als Termin für den nächsten Sirenenprobebetrieb im Zehn-Kilometer-Umkreis um das Kernkraftwerk Biblis (M-Zone) der heutige Mittwoch, 27. Oktober, festgelegt. Der Probebetrieb wird in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr durchgeführt. Ausgelöst wird dabei ein einminütiger Heulton, der im Ernstfall folgende Bedeutung hat: Rundfunk einschalten, auf Durchsagen achten. Dieses Signal sollte nicht mit dem anderen Sirenensignal, einem zweimal unterbrochenen Dauerton von einer Minute Länge, das Feueralarm bedeutet, verwechselt werden, heißt es in einer Ankündigung aus dem Landratsamt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1