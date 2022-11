Im November weniger Arbeitslose in Hessen

Hessen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im November den dritten Monat in Folge gesunken. Zum Stichtag 14. November waren 167 001 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Das waren gut 1800 Personen oder 1,1 Prozent weniger als im Vormonat, aber auch fast 8900 Menschen mehr als vor einem Jahr. Dies erklärt sich vor allem aus der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen aus dem Ukraine-Krieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Arbeitsmarkt zeige sich weiterhin stabil, bewertete Direktionschef Frank Martin die Lage. Die Belebung sei im November saisonüblich, weil junge Menschen noch eine Ausbildung begonnen hätten und es in der Vorweihnachtszeit zahlreiche zusätzliche Jobmöglichkeiten gebe. Die Arbeitslosenquote Hessens blieb zum Vormonat unverändert bei 4,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 4,6 Prozent betragen.