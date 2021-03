Am kommenden Mittwoch hat Michael Geil als Geschäftsführer von Dentsply Sirona seinen letzten Arbeitstag, dann geht er, nach 26 Jahren im Unternehmen, in den Ruhestand, wird Privatier, wie er sagt. Privat zieht es ihn über kurz oder lang nach Wetzlar, in seine alte Heimat. Erhalten bleibt er auf jeden Fall den „Flames“, dem Bensheimer Damenhandball-Bundesligateam. Hier will er demnächst neue

