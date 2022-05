Im Mittelalterkostüm auf der Höhe der Zeit

Bergstraße. Insgesamt 60 motivierte junge Ehrenamtliche aus Südhessen waren kürzlich für eine Woche auf der Starkenburg bei Heppenheim zusammengekommen, um die Grundschulung zum Erwerb der Jugendleitercard zu absolvieren. Sie qualifizierten sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Plan standen inhaltliche Bausteine – wie etwa die Organisation und Planung von Freizeiten –, die Auseinandersetzung mit sozialer und kognitiver Entwicklung und eine Einheit zum Kindeswohl. Aber auch kreative und spielerische Angebote zur Stärkung der Gemeinschaft kamen nicht zu kurz. Darüber hinaus gestalteten und feierten die Jugendlichen einen gemeinsamen Gottesdienst.

Höhepunkt der Woche war das Mittelalterfest am Abschlussabend, zu dem sich alle in mittelalterliche Kostüme warfen und ein rauschendes mittelalterliches Turnier mit Gauklern, Drachen und Tanz feierten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über die gemeinsame Zeit auf der Starkenburg und die Schulung äußerten sich die jungen Ehrenamtlichen begeistert. „Ich habe gelernt, wie ich richtig mit Kindern und Jugendlichen umgehen kann und was alles wichtig ist für eine gute Zusammenarbeit zwischen Teamer und Kind oder Jugendlichen“, meinte eine Teilnehmerin. Seinen wichtigsten Lernerfolg in der Gruppe beschreibt ein anderer so: „Dass man nie allein ist und immer jemand da ist, an den man sich wenden kann.“

Die Mitarbeiterschulung ist eine Kooperation der evangelischen Dekanate Darmstadt, Bergstraße und Odenwald mit den Dekanatsjugendreferenten und Jürgen Zachmann, Godwin Haueis, Andrea Wekwert (Dekanat Darmstadt), Ulrike Schwahn und Bruno Ehret (Dekanat Bergstraße) sowie Oliver Guthier (Dekanat Odenwald). Das Team wurde durch zahlreiche Mitarbeitende und Ehrenamtliche aus den Dekanaten unterstützt. Im kommenden Jahr wird erneut eine gemeinsame Schulung angeboten. Sie wird dann vom 17. bis zum 23. April in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. red