Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortsumgehung - Kreisel zwischen Mörlenbach und Weiher wird in zwei Etappen gebaut / An der Brücke der Panoramastraße geht es am 15. Februar los Im Mai 2022 schließt sich der Kreis

Noch bis Ende Februar wird der Verkehr auf der L 3120 unter halbseitiger Sperrung an der Baustelle vorbeigeführt. Dann soll die Sperrung bis Ende Oktober aufgehoben werden. In dieser Zeit entsteht eine Hälfte des Kreisverkehrs. © Fritz Kopetzky 3 Bilder