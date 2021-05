Im Kreis Bergstraße fallen weitere Corona-Beschränkungen

Bergstraße. Da die Inzidenz des Kreises Bergstraße am Sonntag nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) den fünften Tag in Folge unter 50 lag, tritt ab Montag (31.) die Stufe 2 der hessischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) in Kraft. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt, gelten ab Montag folgende Regelungen für den Landkreis Bergstraße:

Kindertagesstätten: Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Schulen: Die Jahrgangsstufen 1 bis 13 haben Präsenzunterricht (eingeschränkter/angepasster Regelbetrieb) mit Testpflicht zweimal pro Woche.

Alten- und Pflegeheime: Vollständig geimpfte Personen und Genesene brauchen keinen Test mehr (gilt bereits seit 12. Mai). Es besteht keine Maskentragepflicht bei Besuchen von vollständig geimpften Bewohnenden im Bewohnerzimmer (gilt bereits sei 12. Mai). Es gibt keine Beschränkung der Besucherzahl pro Tag (gilt bereits seit 15. Mai).

Kinder- und Jugendarbeit (inklusive Ferienbetreuung): In Gruppen bis 50 Personen möglich. Betreuungspersonen sowie Geimpfte und Genesene zählen nicht mit (gilt bereits seit 29. Mai).

Kontaktregeln: Begegnen dürfen sich zwei Hausstände mit einer unbegrenzten Zahl von Haushaltsangehörigen oder zehn Personen über 14 Jahren unabhängig vom Hausstand (plus Geimpfte/Genesene).

Alkoholkonsum: Verbot auf publikumsträchtigen Plätzen (außerhalb der Gastronomie).

Erweiterte Maskenpflicht: Gilt in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, Fußgängerzonen. Generell wird das Tragen einer medizinischen Maske in Innenräume und immer dann, wenn die Mindestabstände nicht gehalten werden können, empfohlen.

Veranstaltungen, (größere) Zusammenkünfte, Kulturangebote (Kino, Theater, Konzerte): Zulassung von Veranstaltungen bis 200 (ungeimpften) Teilnehmern außen und 100 (ungeimpften) Teilnehmern innen mit tagesaktuellem Test (Tests sind nur noch innen verpflichtend, außen sind Tests nur noch eine Empfehlung) und strengen Abstands- und Hygienevorgaben sowie Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch). Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen gestatten.

Öffentlicher Personennahverkehr und öffentlicher Fernverkehr: Maskenpflicht.

Arbeitsgestaltung: Die Regeln der „Bundesnotbremse“ gelten noch mindestens bis zum 30. Juni und schreiben unter anderem – wo es möglich ist – das Arbeiten im Home-Office vor.

Freizeit- und Amateursport: Generelle Zulassung von Mannschaftssport unter strengen Hygienevorgaben. Empfehlung: tagesaktueller Test. Öffnung Schwimmbäder, Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen mit Personenbegrenzung und Zutrittsregelung sowie Terminvereinbarung, ebenfalls Testempfehlung.

Spielbanken, Spielhallen, Wettvermittlungsstellen: Öffnung mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz, ausreichend Tischabstände, Tischregeln entsprechend Kontaktregel), Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch).

Kultur- und Freizeiteinrichtungen: Öffnung aller Innenräume von Freizeiteinrichtungen (z.B. auch Freizeitparks) mit tagesaktueller Testempfehlung und Abstands- und Hygienevorgaben.

Verkaufsstätten, Einzelhandel: Öffnung des gesamten Einzelhandels nach den Regeln für Geschäfte der Grundversorgung plus Empfehlung tagesaktueller Test, Maskenpflicht.

Clubs, Diskotheken: Öffnung als Bar/Gastronomie mit tagesaktuellem Test (siehe auch Gastronomie).

Gastronomie: Öffnung der Innengastronomie mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz, ausreichend Tischabstände, Tischregeln entsprechend Kontaktregel), Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch).

Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze: Unter Auflagen geöffnet; in Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen darf die Auslastung maximal 75 Prozent betragen. Tests bei Anreise und zwei Mal pro Woche.

Hochschulen: Hybridbetrieb mit Fokus auf mehr Präsenz.

Körpernahe Dienstleistungen: Strenge Hygienevorgaben, Terminpflicht und Kontaktdatenerfassung, tagesaktueller Test als Empfehlung.

Prostitutionsstätten: bleiben geschlossen.

Ausgangsbeschränkungen: bestehen keine. red

Info: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-und-landesregeln)