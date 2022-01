Im Kampf gegen Betrüger machen Polizei und Pflegekräfte jetzt gemeinsame Sache

Bergstraße. Im Jahr 2020 erbeuteten Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen geschätzte 4,5 Millionen Euro. Die in den vergangenen zwei Jahren angezeigten Betrugsfälle in diesen Deliktsbereichen sind im Polizeipräsidium Südhessen – im Vergleich zu den Vorjahren – damit signifikant gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Dunkelziffer (also die nicht angezeigten Fälle) zudem sehr hoch ist.

Wie gehen die Täter vor? Kriminelle suchen sich gezielt ältere Menschen aus. Dafür werden Telefonbucheintragungen nach traditionellen Vornamen, Berufsbezeichnungen oder vollständigen Adressen durchforstet. Die Täter spekulieren darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind.

Mit psychologischem Geschick

In einem Telefonat können die psychologisch geschickten Täter Vertrauen aufbauen, indem sie sich als Enkel, Verwandte oder gar als Polizist ausgeben. Zusätzlich wird massiver emotionaler und zeitlicher Druck aufgebaut. Es werden Geschichten von festgenommenen Banden, die den Anrufer auf einer Liste hätten, erzählt, oder von dem kriminellen Bankangestellten, der das Vermögen an sich reißen will. Wahlweise melden sich auch falsche Polizisten und Staatsanwälte, die für einen Verwandten eine Kautionszahlung fordern, damit dieser nach einem verursachten tödlichen Unfall nicht ins Gefängnis muss.

Das Polizeipräsidium Südhessen berichtet regelmäßig über aktuelle Betrugsstraftaten und gibt Verhaltenshinweise. Speziell für die Mitarbeiter von Geldinstituten wurde als Hilfsmittel für den Verdachtsfall ein spezieller Fragekatalog im Sinne eines Kommunikationsleitfadens konzipiert. Mithilfe dieser Checkliste kann erkannt werden, ob sich hinter einer Geldauszahlung eine kriminelle Forderung verbirgt.

Aktuell geht die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen proaktiv auf soziale Einrichtungen, Hilfsorganisationen, Apotheken und Arztpraxen zu, um dort mit entsprechendem Infomaterial auf diese Betrugsmaschen aufmerksam zu machen und zu warnen.

Mit wenigen Worten und leicht verständlich macht der Flyer „Ihre Polizei warnt vor falschen Verwandten und Amtsträgern am Telefon“ auf die Gefahr aufmerksam und zeigt auf, wie sich jeder vor Betrugsmaschen schützen kann.

Breite Unterstützung

Die großangelegte Präventionsoffensive findet eine breite Unterstützung innerhalb von Hilfsorganisationen. Soziale Einrichtungen und Pflegedienste an der Bergstraße sensibilisieren jetzt gezielt Senioren während des täglichen Umgangs. Zudem weitet die Polizei in Bensheim, Heppenheim, Lampertheim, Viernheim und Wald-Michelbach die Präventionskampagne auf Geschäfte, Arztpraxen, Sanitätshäuser und Apotheken aus. pol