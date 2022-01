Im Jahr 2020 erbeuteten Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen geschätzte 4,5 Millionen Euro. Die in den vergangenen zwei Jahren angezeigten Betrugsfälle in diesen Deliktsbereichen sind im Polizeipräsidium Südhessen – im Vergleich zu den Vorjahren – damit signifikant gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Dunkelziffer (also die nicht

...