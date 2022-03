Im Garten Insekten ein Zuhause bieten

Bergstraße. Bei der Gartengestaltung geht es wie in vielen Lebensbereichen auch immer mehr um Nachhaltigkeit, um ein Miteinander von Mensch und Natur. Auch an der Bergstraße lässt sich dieser Wandel erkennen: Kommunen legen Wert darauf, im öffentlichen Raum Blühstreifen stehen zu lassen, an denen sich Insekten weiden. Es gibt Infoveranstaltungen und Aktionen zur Gartengestaltung auf dem eigenen Grundstück. Schottergärten geraten in Verruf, weil sie Insekten keinen Lebensraum bieten.

Doch wie lässt sich ein kleiner Stadtgarten überhaupt insektenfreundlich gestalten? Einer, der das gerade probiert, ist Jürgen Schneider vom Naturschutzbund Meerbachtal. Der Verein ist heimisch in den Bensheimer Ortsteilen Zell und Gronau und pflegt dort knapp 60 Hektar Fläche nach Naturschutzgesichtspunkten.

Naturschutzbund-Ortsgruppe Die Ortsgruppe Meerbachtal im Naturschutzbund wurde 1986 gegründet. Der Verein hat etwas mehr als 160 Mitglieder. Rund 60 Hektar Fläche werden vom Verein gepflegt, unter anderem im Auftrag Dritter wie der Stadt Bensheim. Die Arbeit des Vereins lässt sich auf einem Lehrpfad erkunden, der demnächst auch beschildert werden soll. Die Wanderkarte für den Lehrpfad lässt sich auf der Vereinswebseite abrufen. www.nabu-meerbachtal.de

Wer möchte, der kann sich das auf dem Rundwanderweg des Vereins ansehen. Jürgen Schneider selbst lebt in Bensheim und hat dort vor Kurzem eine kleine Gartenecke von etwa 25 Quadratmetern gestaltet. Das Wichtigste für ihn: „So viele Pflanzen wie möglich einsetzen, die auch vor Ort in der freien Natur vorkommen.“

Die Grundlage: Geeigneter Boden

Doch ganz so einfach ist es nicht: Neben der Saatmischung gibt es laut Schneider noch viel mehr zu beachten. Es beginnt schon bei der Erde. „In Gartenbeeten liegt meist Muttererde, doch hier an der Bergstraße und am Rand des Odenwalds ist Löss sehr verbreitet.“

Wer nicht wie Schneider die Möglichkeit hat, sich drei Lkw-Ladungen echten Bergsträßer Lössboden in den Garten zu holen, kann zumindest darauf achten, dass der Boden möglichst ungedüngt ist. Denn: „Je mehr Dünger, desto stickstoffhaltiger ist der Boden — und desto artenärmer.“

Der Bensheimer Naturschützer hat sich darüber hinaus entschieden, eine Ecke der Fläche mit Felsenkies aus Gronau zu bedecken. Wichtig sei grundsätzlich, nicht alles zu bepflanzen, sondern Flächen frei zu lassen, damit Insekten an den Boden kommen und dort ihre Nester graben können.

Das Entscheidende: Die Saat

Wahrscheinlich hat jeder schon mal eine „bienenfreundliche“ Saatmischung im Super- oder Biomarkt gesehen. Ob das eine gute Wahl ist? Jürgen Schneider kann es nicht komplett bejahen. „Oft sind in diesen Mischungen Pflanzen enthalten, die gar nicht heimisch sind, denn heimische Samen sind sehr teuer“, erklärt er. Für ihn kam daher nur eins infrage: Die Samen von den Wiesen seines Vereins selbst sammeln.

Fürs Zuhause-Gefühl: Die Extras

Damit sich Insekten im Garten wohlfühlen, braucht es mehr als die passende Bepflanzung. In Jürgen Schneiders Garten sind auf engstem Raum typische „Wohnangebote“ vertreten: eine Insektennisthilfe, oft Insektenhotel genannt, morsches Holz (im Wald gesammelt), eine kleine Natursteinwand. Wichtig ist außerdem eine Wasserstelle, an der die Tiere trinken können. Es reichen eine flache Schale mit einem Stein darin als Landeplatz oder ein Hahn, aus dem immer mal wieder ein Tropfen fällt.

Nisthilfe: Tiefe Löcher

Zum Nisten bevorzugen viele Insekten tiefe Löcher. Es lassen sich Bambusröhrchen oder Schilf zu einem kleinen „Hotel“ anordnen oder entsprechende Löcher werden gebohrt. „Die Löcher müssen mindestens zwölf Zentimeter tief sein und der Rand darf nicht ausfransen“, rät Schneider. Die Öffnungen, so empfiehlt er weiter, sollten verschiedene Durchmesser zwischen drei und zehn Millimetern aufweisen. Dafür müsse die Insektennisthilfe nicht besonders groß sein, um zu funktionieren. Das klappt auch auf dem Balkon.

Die Stars: Die Bewohner

Neben anderen Insekten will Jürgen Schneider mit seinem Garten vor allem Wildbienen anlocken. „In Deutschland gibt es etwa 600 verschiedene Wildbienenarten, in Gronau haben wir um die 200 gezählt.“

Im Gegensatz zu Honigbienen leben viele Wildbienen nicht im Schwarm, sondern als Einsiedlerbienen – und haben auch ganz andere Bedürfnisse: „Manche Wildbienen mögen nur eine ganz bestimmte Pflanzenart“, erklärt Schneider.

Zuchtpflanzen, wie sie meist vom Garten stehen, würden häufig von Honigbienen bestäubt, von Wildbienen gemieden. „Wenn ich Naturschutz betreiben will, dann ist die Honigbiene uninteressant“, sagt Schneider. „Honigbienen sind Nutztiere, genau wie Rinder oder Schweine.“

Untersuchungen zeigen, dass Wildbienen in Deutschland zurückgehen, viele Arten sind gefährdet. „Allerdings werden bis zu 80 Prozent der Wildpflanzen von Honigbienen gar nicht bestäubt“, so Schneider. Freie Bahn für Wildbienen also, solange es ein entsprechendes Angebot gibt.

Was zu tun ist: Die Pflege

Bei der Pflege des naturnahen Gartens ist gar nicht viel zu tun, wie Jürgen Schneider zeigt. Bei ihm im Beet stehen auch im Frühjahr noch die trockenen Stängel verblühter Gräser und Wildblumen.

Puppen und Eier von Insekten haben so die Möglichkeit, darin zu überwintern. „Am besten lässt man einen Teil der Pflanzen von Juni bis Juli im Folgejahr stehen“, sagt der Naturschützer.

Was er macht: Das Moos am Boden regelmäßig mit dem Rechen abtragen und die ein oder andere Kulturpflanze, die (wieder) auftaucht, entfernen. Auch übermäßig große oder wuchernde Pflanzen entnimmt er lieber. Und dann heißt es: Auf einem schönen großen Stein Platz nehmen und den Garten und seine Bewohner auf sich wirken lassen.