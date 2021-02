Bergstraße. Wenn das öffentliche Leben brach liegt und die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, sammelt sich dort auch mehr Müll an. Es wird mehr haltbare Nahrung in Plastikverpackungen gekauft und weggeworfen, Essensbestellungen werden ebenfalls verpackt geliefert oder abgeholt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sei das Müllaufkommen in Deutschland um zehn Prozent gestiegen, schreibt die Verbraucherschutzzentrale Hessen.

Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) verzeichnet im Zuge der Pandemie ein gesteigertes Aufkommen beim Einsammeln, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte – wenn auch nur im einstelligen Prozentbereich.

Am deutlichsten tritt die gestiegene Müllmenge demnach beim Restmüll zutage. 2020 ist 5,72 Prozent mehr Gewicht an Restmüll angefallen als im Jahr vor Corona. Die gelben Säcke sind um 4,91 Prozent schwerer geworden. Beim Bioabfall sind es 3,90 Prozent mehr, beim Sperrmüll 2,37 Prozent. Einen Rückgang gibt es lediglich beim Papier, um 2,25 Prozent. Der ZAKB-Sprecher führt das auf einen Rückgang an Papiererzeugnissen wie etwa gedruckten Zeitungen zurück.

Mehr Kartons durch Online-Handel

Gleichzeitig falle aber infolge von mehr Onlinehandel und Paketversand mehr Kartonage an. „Das Volumen steigt, während das Gewicht sinkt“, heißt es vom Zweckverband. Die Anzahl der Leerungen von Papierbehältern habe nämlich zugenommen, um 3,38 Prozent.

Auch zu anderen Tonnen und Containern sind die Mitarbeiter des ZAKB 2020 öfter ausgerückt als 2019: Beim Bioabfall waren es 4,26 Prozent mehr Leerungen, beim Restmüll 4,91 Prozent mehr. In absoluten Zahlen sind das beim Restmüll 53 803 mehr Leerungen als im Jahr davor.

Ein erhöhtes Aufkommen an wildem Müll, den Verbraucher illegal entsorgen, habe der Zweckverband im Zusammenhang mit der Corona-Krise bisher nicht festgestellt, fährt der Sprecher fort. Allerdings sei der ZAKB auch ohne Pandemie immer wieder damit konfrontiert: „Zuletzt insbesondere im Rahmen der Altkleider-Sammlung über öffentlich zugängliche Container.“ Die illegale Entsorgung von Abfällen in den Altkleider-Containern und auf den Standplätzen habe letztlich dazu geführt, dass die Container Ende vergangenen Jahres „von der Straße“ auf die Wertstoffhöfe verlegt wurden. „Dort können die Bürger weiterhin kostenlos alte Kleidung und Schuhe entsorgen“, betont Röllich.