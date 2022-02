Illegales Autorennen in Heidelberg

Rhein-Neckar. Zwei Pkw fielen einer Streifenwagenbesatzung durch ihre auffällige Fahrweise nahe des Bismarckplatzes in Heidelberg am späten Mittwochabend (09.02.) gegen 23:30 Uhr auf. Die Fahrzeuge, ein BMW und ein Audi, beschleunigten in der

Ringstraße stark und überholten noch vor der Montpellierbrücke ein Taxi. Als beide Fahrzeuge wieder auf gleicher Höhe waren, fuhren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der Speyerer Straße und erweckten den

Eindruck, sich ein Rennen zu liefern.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten die Fahrzeugführer, einen 26-Jährigen und einen 20-jährigen Mann,

schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde bei dem 26-Jährigen auch noch eine Beeinflussung durch einen vorherigen Cannabiskonsum festgestellt. Die Fahrzeuge der Männer wurden sichergestellt. Eine Einziehung

der Pkw wird nun näher geprüft. Darüber hinaus müssen die Fahrer mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen und einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Der

26-Jährige muss sich außerdem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, welche die Fahrweise der Verdächtigen beobachtet haben oder sogar gefährdet worden sind, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte (0621/174-1700) zu melden.

