Illegal Dämm-Material im Eberstädter Naturschutzgebiet abgelagert

Darmstadt. Im Eberstädter Naturschutzgebiet „Düne am UIvenberg“ bzw. am Eschollkopf wurde illegal eine große Menge Dämm-Material abgeladen, in der Nähe der Grillhütte am Ende der Nußbaumallee (neben Hausnummer 67). Aufgrund der Angaben von Passanten lässt sich der Zeitpunkt der Ablagerung zwischen 4. Mai abends und 5. Mai gegen 8.45 Uhr eingrenzen. Zeugen, die vielleicht Hinweise auf den Verursacher oder ein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Stadtpolizei zu wenden unter Telefon 06151/13 22 65 oder 06151/13 22 55 oder per E-Mail an stadtpolizei@darmstadt.de.

