Positiv nahm die Mitgliederversammlung des Kreisverband Bergstraße der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in Bensheim laut einer Pressemitteilung den neuen Tarifabschluss im Bauhauptgewerbe auf. Danach erhalten die Bauarbeiter in mehreren Stufen insgesamt 6,2 Prozent mehr Gehalt, mehrere Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 1350 Euro, zum Teil steuer- und abgabenfrei.

