ICE hält wegen Feuers in Zug-Toilette im Bahnhof Groß-Gerau

Groß-Gerau. Wegen eines Feuers in einer Zug-Toilette hat am Freitag ein ICE im Bahnhof von Groß-Gerau anhalten müssen. Die Bundespolizei sperrte die Bahnstrecke für gut eine Stunde für den Verkehr, wie ein Polizeisprecher in Frankfurt sagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Acht Reisende wurden vom Rettungsdienst untersucht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Laut Bundespolizei war in der Toilette aus zunächst ungeklärter Ursache ein Mülleimer in Brand geraten. Der Rauch breitete sich im Zug aus. Eine Zugbegleiterin löschte die Flammen.