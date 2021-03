In einer Zusammenkunft per Video-Konferenz hat das ICE-Forum Südhessen in dieser Woche auf Einladung von Landrat Christian Engelhardt über die im Februar von der Bahn vorgestellten Ergebnisse für die Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim diskutiert. Mitglieder des ICE-Forums Südhessen sind die Bundes- und Landtagsabgeordneten, der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt Jochen Partsch,

...