„Hygienetower“ für Vereine und Kitas

Bergstraße. Seit 15 Monaten beherrscht die Corona-Pandemie auch das Leben im Kreis Bergstraße– und noch immer ist eine große Hilfsbereitschaft spürbar. So konnte Landrat Christian Engelhardt jetzt eine Spende des Lorscher Unternehmens Prisman von 497 sogenannten „Hygienetowern“ im Gesamtwert von rund 125 000 Euro stellvertretend für alle Bergsträßer Kommunen in Empfang nehmen.

„Das ist eine großzügige Spende, mit der Sie uns erneut unterstützen. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Leben im Kreis. Vielen Dank dafür“, lobte der Verwaltungschef das Engagement des Unternehmens. Dieses hatte dem Kreis bereits zu Beginn der Pandemie mehrere zehntausend Liter Desinfektionsmittel für ärztliche, altenpflegerische und weitere wichtige Einrichtungen gespendet.

Für Pump-Flaschen und Tücher

Die Metallständer der Hygienetower lassen sich gleichzeitig mit Desinfektionsmittel in Pump-Flaschen und mit Desinfektionstüchern ausstatten. Zudem haben sie einen Abfalleimer für benutzte Tücher integriert.

Der Kreis und die Kommunen werden die Säulen an Bergsträßer Vereine und Kindertagesstätten weitergeben. Dafür hatten sie vorab mit den entsprechenden Einrichtungen Kontakt aufgenommen und deren Bedarf abgefragt. So haben sich alleine 258 ortsansässige Vereine bei der Bergsträßer Kreisverwaltung gemeldet, die Interesse an einer solchen Säule hatten. 120 Hygienetower der Firma Prisman und 138 weitere Desinfektionsmittelsäulen wird der Kreis nun zeitnah an die entsprechenden Stellen verteilen. red

