Hunderte bei Kundgebungen und Warnstreiks hessischer Kitas

Hessen. Im Tarifstreit der Sozial- und Erziehungsberufe haben am Dienstag Hunderte von Beschäftigen hessischer Kitas ihre Arbeit niedergelegt. Begleitet wurden die Warnstreiks von Kundgebungen, unter anderem in Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Gießen. Allein in Frankfurt als Hessens größter Stadt folgten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehr als 1000 Menschen dem Aufruf. In Kassel gingen rund 500 kommunale Beschäftigte auf die Straße. Hessenweit schätzte eine Verdi-Sprecherin die Teilnehmerzahl auf mehr als 2000.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktionen waren Teil eines bundesweiten Warnstreiks zum Internationalen Frauentag. Mit ihnen will die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben den Druck in den Verhandlungen erhöhen. Sie fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine bessere finanzielle Anerkennung der Arbeit. Eine erste Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern war Ende Februar ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Aufgerufen zu dem Warnstreik waren laut Verdi in Hessen rund 40 000 Beschäftigte.