Hund von SUV erfasst und tödlich verletzt / Fahrer begeht Unfallflucht

Odenwald. Am Mittwoch (19.01.) gegen 21 Uhr ging eine 61-jährige in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach mit ihrem Hund spazieren. In Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes für Naturkost setzte die Fußgängerin dazu an, die Fahrbahn zu überqueren, als sich ein dunkler SUV mit überhöhter Geschwindigkeit näherte. Der bereits am Straßenrand befindliche Kleinsthund wurde durch den SUV erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer entfernte sich mit seinem SUV in Fahrtrichtung

Michelstadt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

